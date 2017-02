Lâ€™Å“cumÃ©nisme est-il mort ? Le BILLET du Pasteur ValÃ©rie Mali sur RCF Bordeaux

C’est à quatre voix, lors d’une conférence le 2 février dernier à Paris que le président de l’EPUFdF, le pasteur Laurent Shlumebrger, le prieur de la communauté de Bose(en Italie) et les rédacteurs de la revue Etudes et Réforme ont échangé sur cette question.

Et de présenter l’œcuménisme comme un rempart contre l’endormissement. Pratiquer l’œcuménisme pour le prieur, n’est pas à ses yeux, une stratégie diplomatique, ni une alliance contre un ennemi commun, mais le signe d’une veille vigilante et commune.

L’oecuménisme a atteint une forme de maturité, ajoute, le pasteur laurent Schlumberger, pour répondre aux défis actuels, rester féconds et combattre les signes d’amollissements !

Une conférence à recevoir comme un appel qui nous invite à inventer de nouveaux chemeins fondés sur l’expérience de la foi.

Autre sujet/Autre débat : Y-a-t-il une vérité en politique ?

Au moment où notre pays va avoir des choix importants :

Fixer son opinion, se retrouver dans la parole d’un candidat, entre choix fondamentaux et propos nauséabonds, cette question nous nous la posons ou du moins nous traverse-t-elle l’esprit : Y a –t-il une vérité en politique ?

Tout ceci est compliqué : qui a raison ? qui a tord ? au milieu de la complexité de notre modernité, les informations en abondances et à tout va, dans tous les sens, les révélations d’un jour, les non-dits, rien ne faciliten la tâche des esprits consciencieux.

La machine s’emballe et la vérité dans tout cà ? Faut-il la chercher dans la course aux indices de popularité, Qui mène la danse dans cette histoire qui nous concerne tous, histoire d’opinions, d’idées ? Nous pouvons penser que la vérité ne s’inscrit pas dans un boc monolithique et qu’elle s’inscrit d’abord dans la capacité à échanger, à débattre, à délibérer. C’est peut-être cela la vérité, une capacité à faire naître le débat et à poser des idées pour que l’opinion se positionne ? Affaire à suivre…

Valérie Mali