L'oenotourisme dans la Loire

L'oenotourisme c 'est la rencontre d'exploitants viticoles avec des touristes! On savait déja que la Loire possède des appellations connues au delà de nos contrées! Et le tourisme, notamment etranger, se développe d'années en années.

Le Label Vignobles et découvertes récompense déja 69 appellations sur le territoire national, les côtes Roannaises et du Forez vont candidater pour qu'en 2020, 19 exploitations viticoles puisse bénéficier de ce label.

Encore un point fort du département sur un marché porteur au plan économique.

Yanne Palais vigneron est au micro de Gérard Fay