Jacques Brosse, reçoit Cathie Maturana, responsable de l’association « L’Olivier du Gier ». Cette association propose une offre, au plus proche des besoins de nos aînés et de leurs proches avec l’ambition d’innover et de construire ensemble.



Cathie Maturana 07 82 12 54 03

Mèl : olivierdugier@gmail.com

Site : https://olivierdugier.fr/lolivier-du-gier-qui-sommes-nous/