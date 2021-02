L'opération "Le salon à la ferme" de la Confédération paysanne dans le Jura

Faire découvrir l’agriculture paysanne et montrer la réalité du métier d’agriculteur…

Ce sont les objectifs de l’opération « Le salon à la ferme » organisée par le réseau de la Confédération paysanne dans toute la France.

Un premier salon 100% paysan destiné à remplacer le Salon international de l’agriculture à Paris qui devait débuter ce weekend et qui a été annulé à cause de la crise sanitaire.

Dans le Jura, ce samedi, quatre exploitations agricoles vont ouvrir leurs portes au public, aux élus, aux médias et aux autres agriculteurs.

Pour cet Invité de la rédaction, Guillaume Rochon a interrogé le porte-parole de la Confédération paysanne dans le département, Steve Gormally.