L'opération ouverte au public "Montagne propre" à la station des Rousses

C’est par cette phrase que la Sogestar, la société de gestion de la station des Rousses invite tous ceux et celles qui le souhaitent à participer à l’opération « Montagne propre ».

Il s’agit d’une journée de ramassage des déchets sur les fronts de neige, les parkings et les sites nordiques de la commune, prévue le 1er mai 2021.

Au vu du contexte sanitaire, chacun et chacune devra s’équiper personnellement avec des gants et des sacs poubelle.

Cette opération se tient en même temps que la semaine de ramassage bénévole organisée par la municipalité des Rousses.