L'Opération « STEPtember»  contre la paralysie cérébrale dans M comme "Midi" !

Culture, découvertes, actualité, détente en Hauts-de-France, sont les maîtres mots d'M comme "Midi". Dans ce numéro, rencontre avec la "MAL", cette Maison d'association et de services qui vous attend dans le Vieux-Lille (Partie 1). Et puis on s'intéresse à STEPTtember, une opération de la Fondation Paralysie Cérébrale qui mobilise pour la recherche (Partie 2) !