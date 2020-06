L'opposition à Châteauroux souhaite avoir une importance au conseil municipal

Le déconfinement est entré dans sa deuxième phase aujourd'hui.

L'occasion de retrouver encore plus de vie sociale. Ces dernières semaines il était possible d'utiliser des arbres à paroles.



Après sa large victoire en mars dernier, Gil Averous officiellement réélu maire de Châteauroux. Malgré son faible score, l'opposition compte exister.



C'était la Pentecôte ce week-end. C'était surtout la première célébration de nouveau autorisée dans les églises. Les paroissiens du Berry étaient au rendez-vous !



Le Bourges Foot le regard déjà tourné vers la saison prochaine. Le club a terminé son recrutement et aborde le prochain exercice sereinement.