L'orgue de Saint Cyr sur Loire fête ses 20 ans

L'association Présence de l'orgue se charge de faire vivrez l'orgue de Saint Cyr sur Loire à l'église Sainte Julitte. Cet orgue construit en 2000 va bientôt célebrer ses 20 ans. Un événement que l'association compte fêter en grande pompe. On en parle avec Pierre Laurens et Jean François Durand, président et vice président de l'association.