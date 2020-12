L'orphelinat de Bunia en RDC avec Soeur Immaculée et Anne de Rancourt.

Nous prendrons après le journal régional présenté par Sébastien Souici des nouvelles Soeur Immaculée en République Démocratique du Congo où des personnes sont régulièrement assassinées, décapitées, hommes femmes et enfants, comme chaque vendredi la page histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, la vie et l'oeuvre de Maurice Barrès et pour commencer nous sommes déjà dans l'écrit avec des ateliers d'écriture animés à Metz par Anne de Rancourt, en ligne avec Joscelyn Lapart.