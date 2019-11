L'outil en main France

Ces gens de métiers peuvent être des bénévoles à la retraite, et permettent aux jeunes de s'initier avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.

Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches d'expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux jeunes générations les gestes de leur métier avec un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres et l'amour du travail bien fait.

Pour nous en parler Bernard Clermont reçoit Jean-Claude Chaussée, président de L’Outil en main de la Guerche de Bretagne ainsi qu'une maman d'un enfant ayant bénéficié de la démarche de l'Outil en Main.

Pascal Pellan, ancien directeur de la chambre de métiers des Côtes d'Armor, est une personnalité qui croit en l’avenir de l’artisanat. Il témoigne également au micro de Bernard Clermont sur les bienfaits de l'artisanat.

Plus d'informations sur L'OUTIL en MAIN : https://www.loutilenmain.fr/acceuil.html