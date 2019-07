L'ouverture du Labyrinthe de maïs "terre d'aventures" à Foucherans

A partir de dimanche, le Labyrinthe de maïs "Terre d'aventures" situé à Foucherans dans le bassin dolois, ouvre ses portes au public.

Au menu de cette septième édition : des nouveautés et de nombreuses animations, grâce aux différents dédales et parcours à thème proposés, des énigmes à élucider, des jeux de société, des quizz et des gages... Accessible à tous dès 3 ans et au tarif unique de 7 euros, ce rendez-vous estival reste avant tout un moment de détente et de convivialité pour toute la famille.