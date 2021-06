L'UEFA et les influences des compétitions sportives & la vie en prison

1. Quelles conséquences positives a le Championnat d'Europe de football de l'UEFA sur ses fans et la population en général? Pourquoi est-il si attirant? Et quels effets ont les compétitions sportives telles que les Jeux Olympiques, le Tour de France ou encore le Championnat d'Europe de hockey sur les belges?

2. Analyse du « dossier prison » publié dans le journal Dimanche de cette semaine - le n°24 du 20 juin: « Enfermer permet-il de réinsérer? Enfermer et après? ».

Journalistes: Pierre Granier & Manu Van Lier

Présentation: Natacha Cocq