L'ukraine, le génocide oublié

En hommage aux millions de victimes innocentes du Holodomor, famine artificielle et génocidaire orchestrée par le régime stalinien en Ukraine, en 1932-1933, Marc TABORISKY et Philippe NAUMIAK, présentent au micro de Bernard Clermont, les Chroniques du Prince Jaune, une pièce de théâtre sur ce sujet.



Rendez-vous ce samedi 15 février à Dol-de-Bretagne, salle Nominoë, vous pourrez visiter une exposition, Visages et Paroles des derniers témoins, de 14 h à 20 h; à 16 h, projection du film documentaire, Holodomor; et à 20 h 30, représentation de la pièce Chroniques du Prince jaune, écrite et jouée par Philippe Naumiak et Marc Taborisky. Entrée et participations libres.



Si vous souhaitez les contacter pour les faire jouer à Rennes, vous pouvez les contacter au 06 76 97 30 30 ou par mail : famillenaumiak@gmail.com