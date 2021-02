l'UNI 06 organise une distribution alimentaire pour les étudiants à Nice

Quelques fruits et légumes, des produits d'hygiène mais aussi des plats chauds en conserves et quelques cannettes de soda pour le réconfort. Les militants de l'association UNI 06 ont distribué plus de 200 colis devant la résidence Jean-Médecin aujourd'hui à Nice. Une distribution qui a pu s'organiser grace à une collecte effectuée devant le centre commercial Carrefour Lingostière. "On a quatre / cinq voitures avec de la nourriture" détaille Hugo, militant et bénévole pour l'opération.

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes est là aussi. Bernard Asso, vice président du conseil départemental nous l'assure: "Qu'importe l'association, on sera là et on aidera" notamment pour la logistique.

Gabriel et Hugo, militants de l'UNI:

Tous ceux qui bénéficient de la collecte sont ravis. L'UNI promet la poursuite des distributions au pied d'autres résidences universitaires.