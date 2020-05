L'Union Européenne à l'heure de la pandémie

En réponse à l'épidémie, les 27 pays de l’Union Européenne ont du prendre des mesures drastiques. Parmi les plus marquantes, la fermeture des frontières entre pays voisins.



Une décision symboliquement lourde de sens dans l’histoire et les relations européennes. Quant aux frontières extérieures à l’espace Schengen, elles sont fermées depuis le 17 mars et le resteront jusqu'au 15 juin au moins.



Que penser de telles mesures ? Quel est le rôle de l’Union Européenne face à cette pandémie ?



Ecxplications de Frédérique Berrod, Professeur a Sciences po Strasbourg et au collègue Europe de Bruges.