Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur RCF Touraine dans le mag des associations. En ce mardi matin, nous allons voyager dans l’univers du timbre avec l’Union Philatélique de Tours. Son président Jacques Richard est en studio aujourd’hui et nous allons voir avec lui les missions et les activités de cette structure assurant la promotion de la philatélie dans notre département. On se retrouve tout de suite avec notre invité !