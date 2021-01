L'unité dans la diversité

Cette semaine. RCF Jerico Moselle a connu quelques turbulences techniques et Cédric Rouillon, directeur de la radio, viendra à l'antenne nous en expliquer les causes. Nous recevrons aussi le témoignage des EDC - Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et une partie des membres de la commission mixte oeucuménique qui présente la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.