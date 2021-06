Bientôt du gaz "made in Montbrison"

Une unité de méthanisation est en train de sortir de terre dans la ZAC des Granges à Montbrison. Elle transformera bientôt des milliers de tonnes de déchets alimentaires en biogaz.

Nous sommes allés sur place pour visiter le chantier, et nous avons rencontré Sandrine Duchaine, responsable régionale du développement du biogaz dans le groupe CVE, qui a développé et qui va exploiter le site de Montbrison.