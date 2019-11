L’université du futur - François Vincent

Invité : François Vincent, Conseiller régional, et vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la thématique Université du Futur

Les universités de Nouvelle-Aquitaine sont soutenues par la région. Comment s’exprime ce soutien?

“L’université du futur” a été mise en place pour permettre un espace de rencontres et de dialogue autour des enjeux liés aux nouvelles technologies. A un mois de la prochaine rencontre publique, retour sur les objectifs de ce programme

Journal régional Angoulême (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Mobicoop etc... (Par Marie-Hélène Restoin)

Bande dessinée : “Delacroix”, de Catherine Meurisse, aux éditions Dargaud (Par Klervi Le Cozic)

Cuisine : Le cèpe (Par Céline Lucas)

Concert : Nelson Goerner au festival de L’esprit du piano à Bordeaux (Par Aude Pénicaut)

Chanson :

Paris to Austin / Martha Fields

En concert vendredi 15 novembre à 21h30, au café Le Baryton de Lanton (33)