L'UPLC (LR/UDI/divers droit) s'alignera dans 14 des 15 cantons du Loir-et-Cher

[LUNDI 26 AVRIL] La campagne pour les prochaines élections départementales a démarré pour l'union pour le Loir-et-Cher, rassemblant Les Républicains, l'UDI, des indépendants et divers droit.

Ce lundi, c'est Nicolas Perruchot, le président du conseil départemental et membre de cette majorité, qui a chapoté l'annonce des binômes en lice pour le scrutin à venir.

Lui ne brigue pas de nouveau mandat mais il est bien à la manette au sein d'un comité de coordination (composé de Pascal Brindeau, Guillaume Pelter, Jean-Marie Janssens, Pascal Bioulac, Monique Gibotteau et Catherine Lhéritier) qui a sélectionné les candidats qui pourront se revendiquer de l'UPLC.

Un accord avec le MoDem dans le canton de Blois 2

Ils seront donc 14 binômes UPLC candidats. Un accord a été trouvé avec le MoDem pour le canton de Blois 2 où l'union de la droite et du centre ne présentera pas d'adversaire face aux candidats du mouvement démocrate.

"On a à la fois pas mal de sortants qui rempilent et j'en suis le premier satisfait, mais aussi plusieurs nouveaux visages", expliquent Nicolas Perruchot. Dans le détail, prime à l'expérience puisque seulement un tiers des candidat est renouvelé.

NICOLAS PERRUCHOT, président du conseil départemental de LOIR-et-Cher et membre du comité de coordination de l'UPLC :

L'engagement de proximité récompensé

Sur les dix cantons remportés lors du dernier scrutin par le groupe UPLC, quatre vont retrouver les binômes vainqueurs en 2015 : c'est le cas pour les cantons de Vendôme, du Perche, de St-Aignan et de Montoire.

Pour Pascal Brindeau, député UDI de la 3ème circonscription de Loir-et-Cher, les choix ont été marqués par "l'engagement de proximité, l'engagement au quotidien".

PASCAL BRINDEAU, député UDI de la 3ème circonsciption de Loir-et-Cher et MEMBRE DU COMITÉ DE COORDINATION DE L'UPLC :

Pas de candidat à la présidence officialisé

En revanche, le renouvellement de l'UPLC est total dans cinq cantons, dont deux qui avaient été remportés par l'opposition de gauche lors de la précédente élection départementale (les cantons de Blois 1 et de Chambord).

Sur un aspect plus politique, pas de candidat à la présidence du département officiellement désigné. Et Nicolas Perruchot semble y veiller : "je ne veux pas insulter les électeurs en leur disant, on formera la majorité avant qu'on ait fait nos deux tours d'élection"

NICOLAS PERRUCHOT, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER ET MEMBRE DU COMITÉ DE COORDINATION DE L'UPLC :

L'axe de campagne : protéger

Sur le programme, le maître-mot de l'UPLC pour cette campagne, c'est la protection à tous les niveaux des compétences du département, et parfois même au-dela. Protéger de la crise sanitaire, mais aussi de ses conséquences pour les entreprises et les salariés. Protéger aussi les collégiens avec une proposition de vidéo-protection pour ces établissements scolaires gérés par le département.



Les candidats de l'UPLC pour les élections départementales :

La Beauce : Maryse Persillard, conseillère départementale sortante, Pascal Huguet,

Blois 1 : Keltoum Benyagoub, Alexis Tireau

Blois 3 : Catherine Ruellou, Alain Duchalais

Chambord : Virginie Verneret, Guillaume Peltier

Montoire : Claire Foucher-Maupetit, conseillère départementale sortante, Philippe Mercier, conseiller départemental sortant

Montrichard : Elisabeth Pennequin, Jean-Marie Janssens, conseiller départemental sortant

Onzain : Catherine Lhéritier, conseillère départementale sortante, Yves Lecuir

Le Perche : Florence Doucet, conseillère départementale sortante, Bernard Pillefer, conseiller départemental sortant

Romorantin : Peggy Dupain, Pascal Goubert de Cauville

Saint-Aignan : Marie-Pierre Beau,conseillère départementale sortante, Philippe Sartori, conseiller départemental sortant

Selles-sur-Cher : Anne-Laure Chevalier, Aurélien Bertrand

La Sologne : Agnès Thibault, Pascal Bioulac, conseiller départemental sortant

Vendôme : Monique Gibotteau, conseillère départementale sortante, Philippe Gouet, conseiller départemental sortant

Vineuil : Patricia Fhima, Joël Rutard