L'UrbanLoop, une alternative écologique aux transports en commun coûteux ?

Les élections municipales ont accentué la nécessité de penser de nouvelles mobilités. Bus, trams, vélos... l'urbanloop pourrait aussi être une alternative. 4 écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine travaillent sur ce concept. L'urbanloop, composé de plusieurs capsules permettraient de se déplacer plus rapidement dans et autour des villes moyennes. Ce mode de déplacement serait à la fois économique et écologique. Jean-Philippe Mangeot, directeur du projet répond aux questions de Martin Obadia.