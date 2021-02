L'urgence climatique discutée en Région Centre

Au sommaire :

- Un nouveau pas franchi par le Conseil régional dans sa dynamique de Cop Régionale. Ce mercredi, l'accord issu de plus d'un an et demi de travail a été signé. Et parmi les axes d'études : répondre à l'urgence climatique.

- Les négociations entre les professionnels du bâtiment, de la restauration et l'Etat ont abouti à l'ouverture très réglementée de certains restaurants le midi. Les conditions d'accueil sont très encadrées avec une limitation à 4 clients par table avec 2 mètres de distance et une adaptation des plans de circulation dans les salles. Le point dans ce journal avec l'UMIH Centre-Val-de-Loire.