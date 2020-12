L214 s'attaque à l'abattoir de Blancafort dans le Cher. L'association vient de publier une vidéo tourné à l'intérieur du site. Elle pointe du doigt des irrégularités sur la chaîne d'abattage.



Le vaccin contre le coronavirus approche. Faut-il se faire vacciner ? L'association Bien veillir 36 favorable sous certaines conditions.



19 000 c'est le nombre de jeunes en recherche d’emploi en centre val de Loire. c’est près de 3 % de plus qu’il y a un an. Leur insertion en region passe notement par un accompagnement intensif et plus de places en formation.



Les restrictions sanitaires envers le monde de la culture n'empêchent pas la créativité. Un cadavre excquis en cours d'écriture grâce à la médiathèque de Saint-Maur. Une écriture avec des règles différentes.