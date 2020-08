La 43ème Foire de Clermont-Cournon annulée

Les incertitudes planaient encore quant à la tenue de la Foire de Clermont-Cournon. Mais face au risques liés à l'épidémie de Covid 19, les organisateurs ont décidé d'annuler l'événement qui devait se tenir mi-septembre.

« Face aux revirements législatifs et aux nombreuses incertitudes que nous connaissons depuis près de 5 mois, l’équipe a pris la difficile décision d’annuler la 43ème édition de la Foire » indique la direction dans un communiqué.

Faire barrage à l'épidémie

Une décision prise évidemment avec beaucoup de regrets. « Toute l’équipe s’est battue jusqu’au bout, sur bien des aspects et a aussi entendu les doutes et les interrogations de ses exposants et de ses visiteurs » précisent les organisateurs.

Mais la direction a décidé de prendre ses responsabilités, indiquant par ailleurs : « Nous ne souhaitons pas participer à l’aggravation de situations d’entreprises pour qui la participation à notre manifestation implique de nombreux frais et investissements ».

Les organisateurs de la Foire de Clermont-Cournon entendent ainsi « faire barrage » à l'épidémie. 400 exposants étaient attendus pour cette 43ème édition. Ils seront remboursés dans les prochains jours.