La 5G - Un réseau Hertzien

La semaine dernière, les quatre opérateurs français Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom ont acheté aux enchères des bandes de fréquences à l'État pour les proposer à leurs abonnés.

Si le déploiement de cette nouvelle technologie fait débat, son utilisation future et son cœur de cible sont parfois moins bien connus du public.

Pour y voir plus clair, Michaël Dégardin tend le micro à Ahmed Mostefaoui, professeur à l'Université de Franche-Comté, employé au laboratoire Femto-ST à Belfort et spécialiste des réseaux et des systèmes informatiques. Il nous explique quelle est la différence entre le réseau téléphonique et les autres réseaux, comme celui de la TNT hertzienne pour la télévision.