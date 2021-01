La 68ème Journée Mondiale des malades de la Lèpre

Le lèpre frappe une personne toute les trois minutes. Un malade sur dix est un enfant. "Dans le contexte sanitaire mondial actuel, il est important de pouvoir dépister, freiner la transmission et soigner pour lutter ensemble contre la maladie" déclare la Fondation Raoul Follereau qui agit pour rompre la transmission et mettre fin aux séquelles dans quinze pays. L'édition 2021 JML se tiendra les 29, 30 et 31 janvier. 15 000 bénévoles seront mobilisés pour la traditionnelle collecte sur la voie publique à travers la France, dont la Nièvre terre natale du neversois Raoul Follereau à l'initiative des JML en 1954.