La 8ème fête de l'élevage de Cercy-la-Tour.

Cette nouvelle édition de la fête de l'élevage se déroulera sur la journée du samedi 2 novembre. Une manifestation ouverte aux professionnels et le grand public, avec au programme : vente aux enchères de reproducteurs charolais et concours de reproducteurs charolais, mais également un marché du terroir, des concerts gratuits, l'exposition des animaux, des animations et des jeux pour les enfants...