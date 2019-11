La 9ème édition des tribunes de la presse

Les Tribunes de la presse , c’est tous les ans, à l’initiative du Conseil régional, une série d’entretiens, de débats, d’ateliers et d’expos. Cette année, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, il s’agira d’échanger sur le thème des ombres et des lumières. On en parle avec Jean-Pierre Tuquoi, fondateur de l'évenement.