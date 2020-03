Avec le soutien du BIOCIVAM, 21 vignerons bio du département se lancent dans une nouvelle aventure pour rencontrer les gens et leur livrer les secrêts du vin bio... C'est "la balade des vins bio de l'Aude" prévue dimanche 19 mai et présentée ici par Nathalie du BIOCIVAM et Sophie, vigneronne à Ribeaute