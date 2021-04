La balade urbaine pour (re)découvrir les trésors cachés de Strasbourg

Les restrictions sanitaires peuvent très bien s’accorder avec une promenade réussie. C'est le constat que vous partagerez en refermant le guide 'Strasbourg, la ville nature’ (éd. de la Nuée Bleue).



30 balades et 350 km à parcourir dans les rues strasbourgeoises et ses environs sont à retrouver dans ce petit guide. Du centre ville aux quartiers plus verts de la capitale alsacienne, le livre ‘Strasbourg, la ville nature’ trouvera une place de premier plan dans la poche des marcheurs occasionnels ou confirmés, confinés ou non. Rencontre avec son auteure, la naturopathe et ancienne journaliste Marie Hoffsess.