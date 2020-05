La Banque alimentaire distribue des chocolats dans les Ehpad

A Paques, les ventes de chocolat n'ont pas été très importantes. Mais grâce à la banque alimentaire, rien ne se perd. L'association a redistribué les invendus aux Ehpads du département.



Il n'y a pas quel es collectivités qui fabriquent des masques. A Blois, les soeurs franciscaines servantes de Maris s'y sont mises également pour les plus vulnérables notamment



Le soleil reste demain toute la journée sur la Touraine et le Loir et Cher. On gagne petit à petit quelques degrés.