la banque alimentaire rattrape son retard dans les collecte

En avril, avec le confinement, la banque alimentaire n'a pas pu tenir sa collecte de printemps. Session de rattrapages le weekend prochain. Et la demande est très importante.



La reprise de l'école approche et les vacances scolaires aussi. Les enfants pourront partir cet été en camp de vacances avec les scouts et guides de France malgré. On verra l'exemple avec le groupe de Vendôme



Petite amélioration du temps demain. De courte durée car la pluie reviendra dès dimanche.