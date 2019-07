La Biodiversité

Nous sommes dans la distillerie de madame Aude BRIAND pour parler "biodiversité". Comment sous l'égide, développement durale, du Bureau national interprofessionnel du cognac, celle ci est elle mise en place en général et en particulier chez notre viticultrice.

Avec comme invitées:

Madame Aude BRIAND, viticultrice à Echallat

Madame Angélique GABORIAUD conseillère spécialisée haies, agro foresterie et aménagement parcélaire au sein du service environnement de la chambre d'agriculture de la Charente.

En conseil, madame Chloé IMBERT chargée de communication, dévéloppement durable et numérique au BNIC.