La Bonne Tranche Sud Belgique - 15/03/2021

Tous les jours de la semaine à 13h10, le samedi à 13h10

Les embouteillages au carrefour Léonard ne vous intéressent que modérément, vu que vous êtes dans le namurois ? Et la météo de Tournai vous laisse froid ? Alors restez branché sur ce qui vous intéresse sans doute beaucoup plus: votre ville, votre région, votre proximité ! RCF Sud-Belgique vous offre toutes les informations culturelles, des sujets variés et divers, dont sans doute aucun autre média ne parle. Vous reprendrez bien une Bonne Tranche ?