La Bonne Tranche Sud Belgique - jeudi 27 juin 2019

Courez vous mettre au frais à Marloie et visitez l'expo qui a cours encore jusque ce vendredi 28 à la Vieille Cense à l'école de lutherie. Un dialogue entre écrivains et peintres de l'académie de Luxembourg vous y attend.



Et félicitons tous les élèves de 6ème année qui quittent l'école primaire pour se lancer dans la grande aventure du secondaire. Les enfants de l'école saint Antoine de Marloie ont tous réussi leur CEB !