La Bonne Tranche Sud Belgique - Mardi 04 juin 2019

... ainsi que des traumatismes de vie précoce, conférencière dans le domaine de l’enfance et de l’éducation et auteur du livre “Un cri secret d’enfant”, Anne Schaub est intervenue au Parlement européen ainsi qu’au Sénat, en tant qu’experte de la question des relations très précoces entre enfant et parents, dans le cadre du débat sur la GPA.

Anne Schaub présentera son nouveau livre : " Et l'enfant a tressailli d'allégresse au dedans de moi" à l' UOPC le vendredi 7 juin de 18h à 20 h - Avenue G. Demey 14/16 1160 Auderghem.

Entrée gratuite. Réservation souhaitée par mail via event@uopc.be.