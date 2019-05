La Bonne Tranche Sud Belgique - Mardi 28 juin 2019

- Le choeur Spivaimo donnera un coincert à l'abbaye de Maredret le 23 juin prochain.



- François Struzik, photographe professionnel, vient de terminer un reportage sur la Via Dolorosa à Jérusalem. Il a arpenté pendant des jours et des jours ces lieux chargés d'histoire, de spiritualité, d'humanité et de douleur aussi.