La Bonne Tranche Sud Belgique - Vendredi 20 septembre 2019

La Province de Namur a lancé un vaste chantier de rénovation et d’extension de sa Maison de la Culture, qui devient Le Delta. Au-delà de la transformation architecturale, c’est tout le projet qui a été repensé, re-réfléchi, et reconstruit. À la nouvelle forme, s’ajoutent donc un nouveau «fond»… et un nouveau nom ! Rencontre avec Philippe Samyn, architecte du Delta.