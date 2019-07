La braderie d'été démarre à Bordeaux

La braderie d'été débute ce mercredi. Elle est très attendue par les commerçants sédentaires et non-sédentaires, qui ont beaucoup de stock de marchandises à écouler.

Pour la première fois, la braderie d’été à Bordeaux se déroule sur quatre jours dans les rues du centre-ville. Elle débute ce mercredi. Plus de 700 commerçants sédentaires, mais aussi non sédentaires et des rues adjacentes participent à cette édition. Des commerçants nombreux à avoir voulu participer à cette braderie en raison d'une saison morose avec des stocks importants à écouler, comme le précise Christian Beaulme, Président de l'association la ronde des quartiers, organisateur de l'evenement.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La braderie démarre ce mercredi et se déroule jusqu’à samedi dans les rues du centre-ville, cours de l’Intendance, rue Porte Dijeaux, rue Sainte Catherine, rue des 3 Conils et place de la Victoire.