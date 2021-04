La CAF et le conseil départemental renforcent leurs liens

La CAF et le conseil départemental de l'Allier renforcent leurs liens par la signature de la convention territoriale globale.

D’une durée de 4 ans (2021-2024), cette convention a pour objectifs d’identifier l’ensemble des engagements de la Caf et du Conseil départemental de l’Allier et de définir le cadre de travail permettant de déploiement de politiques partagées. L’enfance, la petite enfance, la famille, la jeunesse, la parentalité, le logement, l’insertion, l’emploi, l’accès aux droits, l’animation de la vie sociale ou encore l’inclusion numérique sont au programme de cette convention.