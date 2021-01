La campagne de vaccination contre la Covid-19 en Bourgogne Franche-Comté

Les publics dits prioritaires – soignants, pompiers, personnels de l’aide à domicile de plus de 50 ans, les plus de 75 ans en EHPAD ou non – peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Pour cela, un numéro de téléphone a été mis en place et plusieurs plateformes de prise de rendez-vous sur internet ont été sélectionnées par l’Etat.

En Bourgogne-Franche-Comté, des centres de vaccination sont montés en urgence pour accueillir ces nouveaux publics dès le 18 janvier 2021.