La campagne des déclarations des revenus a débuté

De la nouveauté et de l’allégement. Voilà ce que cette déclaration 2021 réserve à ses contribuables. Les travailleurs indépendants sont les plus concernés. Leur déclaration adopte la version « trois en un ». Plus besoin de compléter liasse fiscale, déclaration sociale et de revenus. Les renseignements seront fournis par des organismes tels que l’URSSAF ou la CGSS.

Autre simplification notable et un peu sur le même principe : la déclaration automatique. En vigueur depuis 2020 et maintenue cette année, elle peut s’appliquer à ceux qui le souhaitent. Vous recevez une déclaration déjà préremplie par l’administration, elle même en lien avec d’autres agences comme la CAF ou Pôle emploi. Il vous reste à vérifier si les informations apportées sont exactes et à signaler une éventuelle erreur.

Des exonérations d’impôts sont mises en place par l’État en mesure de soutien. Elles englobent la prime Macron et la prime exceptionnelle Covid. La première s’applique aux ménages impactés par les frais du télétravail. Elle est exonérée dans la limite des 550 euros. Si vous avez effectué des heures supplémentaires pendant l’état d’urgence sanitaire*, bonne nouvelle : rien ne vous sera déduit en dessous de 7500 euros.

L’avis d’imposition sera disponible cet été, dans la tranche du 26 juillet au 6 août. Pour tous renseignements complémentaires, un numéro national est mis à votre disposition du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h. Il s’agit du 08 09 40 14 01.

*autrement dit du 16 mars au 10 juillet 2020