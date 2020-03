La cantine d'Acoté : une cuisine de quartier à Annecy-Le-Vieux

Fin de matinée. Aude et Aliette sont aux fourneaux. La cuisine est ouverte sur une grande table. "Nous sommes arrivées à neuf heures et demie, rejointes par deux autres personnes. L'idée c'est de cuisiner ensemble, dans la bonne humeur, comme à la maison !".

Dans le four, une tarte aux pommes dore doucement. Au frigo, la salade de fenouil est prête. Et dans une grosse marmite, le plat principal mijote, dégageant de bonnes odeurs d'épices.

"Je me suis installée dans le bassin annécien assez récemment. Participer à cette cantine de quartier m'a permis de rencontrer du monde et de partager des recettes !" confie Aude.

Sur inscription, la Cantine d'Acoté peut accueillir une quinzaine de convives : retraités, actifs des entreprises du quartier, personnes au chômage... "Il y a des fidèles. Et, grâce au bouche-à-oreille, de nouvelles personnes viennent aussi manger à chaque fois. C'est un brassage intergénérationnel et social !" se réjouit Sylvie, habituée des lieux.

"Un lieu intergénérationnel"

Midi approche. Frank et Marina Brière arrivent pour déjeuner. Des convives pas comme les autres : ils sont les propriétaires du lieu. "Au décès de notre voisine, nous avons racheté sa maison, avec l'idée d'en faire un lieu intergénérationnel" raconte Frank.

Le couple retape la bâtisse. Le dernier étage est loué à de jeunes professionnels, en colocation. Les deux autres niveaux sont occupés par des personnes âgées, dont la maman de Frank, malade d'Alzheimer.

"Nous entourions la maman de Frank et ses soignants en organisant des repas, le mercredi" raconte Marina. "Petit à petit, nous avons eu envie de structurer cela. Avec l'idée de participer au réseau des Petites Cantines. Mais quinze couverts, c'est trop petit pour faire exactement la même chose. Ils nous ont donc conseillé de monter notre propre association".

Aujourd'hui, la cantine d'Acoté fonctionne exclusivement grâce à des bénévoles, les mercredis et jeudis midis. Une fois par mois, deux couples proposent aussi un brunch le samedi. Et grâce aux partenariats d'entreprises du secteur, on mange non seulement maison, mais aussi bio et/ou local.