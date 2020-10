La CAPEB en soutien auprès des artisans

Aujourd'hui l'activité du bâtiment est bien repartie. Les artisans se retrouvent même débordés. Ils rencontrent aussi des difficultés d'approvisionnement. Et manquent encore terriblement de main d'oeuvre. Dans l'Orne La CAPEB, confédération des artisans et des entreprises du bâtiment a répondu présent pendant le confinement apportant conseils et écoute. Aujourd'hui elle propose une nouvelle formation le REAB, responsable d'entreprise artisanale du bâtiment. mpagner les artisans, leur transmettre les bonnes recommandations