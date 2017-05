La carte client roi : la carte de fidÃ©litÃ© gagnante

"Le client est toujours roi !"...

Une affirmation qui a eu son heure de gloire et qui se retrouve dans le concept de la carte de fidélité " Client roi", utilisable chez 27 commerçants de Saint-Etienne.

Gilles FAURE est secrétaire et animateur du GIE, groupement d'intérêt économique de Saint-Etienne, qui gère cette carte "client roi" dans la ville de Saint-Etienne.

Cette carte fête ses 50 ans d'existence cette année : l'occasion de revenir sur ses avantages pour les clients et son dynamisme économique pour ses commerçants adhérents.

Gilles Faure est au micro d'Anne-Marie vergnon pour ce nouveau numéro de l'émission "La vie économique et sociale".

Et vous pouvez retrouver la liste des commerçants qui délivrent la carte client roi et les promotions pour la fête des mères en particulier, sur le site : www.clientroi.fr



© clichés Le Progrès