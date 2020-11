Invités : Marc Faillet et Daniel Braud, directeur et président de la CCI de Charente (Chambre de Commerce et d’Industrie)

Avec ce nouveau confinement, beaucoup de commerçants craignent de ne pas résister à cette fermeture imposée, à quelques semaines de fêtes de fin d’année, période cruciale pour leur chiffre d’affaire annuel. La CCI de Charente les accompagne vers la numérisation d’une partie de leurs activités pour développer la vente en ligne