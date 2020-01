La CCI Charente Formation sera présente au FOFE les 7 et 8 février

Cette année, le FOFE, le salon des métiers, de la formation et de l'orientation, aura lieu les 7 et 8 février prochain, au parc des expositions à l'Espace Carat d'Angoulême.



Stands, tables rondes : Bernard DOGNETON, directeur de la formation pour la CCI Charente Formation, nous en dit en plus sur la présence de la CCI Charente Formation à cet évènement.