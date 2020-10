La CCI coordonne le plan de relance sur le terrain

Patrick Guillemot, directeur du développement économique à la Chambre de commerce et d'industrie Charente et Calixte Blanchard, directeur de la délégation de Cognac et responsable régional du Pôle Performance industrielle, détaillent les mesures du plan de relance et l'action des Chambres de commerce et d'industrie pour informer les entreprises notamment en les appelant pour comprendre leurs besoins.