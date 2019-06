La CCI d4indre et Loire donne un boost aux entreprises avec l'impulseur

La quatrième saison de l'impulseur de la chambre du commerce et de l'industrie (CCI) d'Indre et Loire vient de se terminer. Cet impulseur permet de donner un boost aux projets des entreprises du département. Philippe Roussy, président de la CCI et Jean François Schnoering, chef d'entreprise, étaient les invités de la rédaction pour nous en parler.