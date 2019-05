La centrale photovoltaïque de Surdon

En Normandie les projets de construction de centrales photovoltaïques fleurissent. Etonnant, le soleil normand n'est pas des plus généreux. En réalité, la durée d'ensoleillement n'est plus un obstacle à l'implantation d'une centrale solaire. Alors comment est né le projet à Surdon ? Les explications de Didier Leriche, maire de la commune Le Chateau d'Almenêches et initiateur du projet.